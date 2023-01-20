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2 часа назад

Более 330 тыс "квадратов" жилья появится в Чертанове Южном и Новогирееве

Москва24иещё 9

В рамках программы комплексного развития неэффективно используемых территорий в Чертанове Южном и Новогирееве появятся более 330 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Более 330 тыс "квадратов" жилья появится в Чертанове Южном и Новогирееве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиковпортал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"Сейчас на торги выставлено право на реорганизацию двух площадок на юге и востоке Москвы. Суммарно девелоперы смогут построить на них свыше 330 тысяч квадратных метров жилья", – приводят его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Строительство жилой недвижимости планируют организовать на участке бывшей промзоны Красный Строитель в Чертанове Южном и неэффективно используемой территории на Кусковской улице в Новогирееве. Территории выставят на торги, подать заявку на участие в которых можно до 30 января и 6 февраля 2023 года соответственно.

Земля бывшей промзоны Красный Строитель подходит для возведения почти 190 тысяч квадратных метров жилья, участок на улице Кусковской – около 142 тысяч квадратных метров.

В рамках программы комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий в городе появится 550 тысяч новых рабочих мест. В реализацию проекта вложат порядка семи триллионов рублей.

Ознакомиться с подробной информаций об аукционах можно на инвестиционном портале Москвы. Ранее сообщалось, что в рамках комплексного развития территорий в Москве реорганизуют участок бывшей промзоны Аэропорт. В реализацию проекта инвестируют порядка 2,8 миллиарда рублей. Территорию отдадут под строительство детского сада и школы на 350 и 600 мест соответственно.

Новости Москвы,Максим Гаман,Правительство Москвы,
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