Движение поездов МЦК между Хорошево и Крымской приостановили

Движение на Московском центральном кольце между станциями Хорошево и Крымская приостановлено на сутки. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЖД сообщает ТАСС. Временно закрыты станции Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Движение поездов МЦК между станциями Хорошево – Крымская временно приостановлено <...> для установки специальных инженерных сооружений – пролетных строений на период строительства тоннеля под путями", – говорится в сообщении.

Уточняется, что работы будут проводиться с 03:00 субботы, 21 января, до 03:00 воскресенья, 22 января. В течение этих суток "Ласточки" на МЦК будут следовать с интервалом 8 минут, курсирующие против часовой стрелки поезда будут следовать только до Хорошево, по часовой – до Крымской.

Данные меры приняты в связи со строительством пешеходного тоннеля на транспортно-пересадочном узле "Тестовская". Утром 22 января график движения поездов будет восстановлен.