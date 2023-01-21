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52 минуты назад

Движение поездов МЦК между Хорошево и Крымской приостановлено на сутки

Москва24иещё 5

Движение на Московском центральном кольце между станциями Хорошево и Крымская приостановлено на сутки. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЖД сообщает ТАСС. Временно закрыты станции Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина.

Движение поездов МЦК между Хорошево и Крымской приостановили
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"Движение поездов МЦК между станциями Хорошево – Крымская временно приостановлено <...> для установки специальных инженерных сооружений – пролетных строений на период строительства тоннеля под путями", – говорится в сообщении.

Уточняется, что работы будут проводиться с 03:00 субботы, 21 января, до 03:00 воскресенья, 22 января. В течение этих суток "Ласточки" на МЦК будут следовать с интервалом 8 минут, курсирующие против часовой стрелки поезда будут следовать только до Хорошево, по часовой – до Крымской.

Данные меры приняты в связи со строительством пешеходного тоннеля на транспортно-пересадочном узле "Тестовская". Утром 22 января график движения поездов будет восстановлен.

Ранее сообщалось, что 21–22 и 28–29 января изменится расписание ряда электричек Киевского направления Московской железной дороги. Это связано с переводом на цифровую систему управления станции Москва – Сортировочная – Киевская. Переход необходим для обеспечения тактового движения поездов на перегоне Очаково – Поклонная будущего МЦД-4.

Новости Москвы,Строительство,
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