В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

Площадку для отдыха оборудуют на крыше станции метро "Пыхтино"

Москва24иещё 4

Площадку для отдых создадут на крыше платформенного участка строящейся станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Площадку для отдыха оборудуют на крыше станции метро "Пыхтино"
Фото: телеграм-канал ''STROI.MOS.RU'' телеграм-канал ''STROI.MOS.RU''

Площадка нового общественного пространства расположится над платформой на уровне земли. Попасть туда можно будет, обойдя наземный вестибюль станции.

Территорию замостят гранитной плиткой светло-серых и темных оттенков, вокруг пяти выходящих на поверхность вентиляционных киосков разобьют клумбы и установят скамейки.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что проект предусматривает создание удобных лестничных спусков и тропинок, ведущих от площадки на крыше станции к создаваемой прогулочной зоне.

На одной из путевых стен появится витражное окно, благодаря которому будет открываться вид на окружающий станцию пейзаж. Бочкарев отметил, что общественное пространство протянется до здания отдыха локомотивных бригад, которое входит в состав станционного комплекса "Пыхтино".

В 2023 году столичные власти планируют завершить строительство 14 новых станций метрополитена. В настоящее время фактически завершены работы по строительству девяти станций Большой кольцевой линии.

В настоящее время специалисты продолжают строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии, на котором расположатся станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех", а также участка Солнцевской линии со станциями "Пыхтино" и "Внуково". В работах в январские каникулы задействованы 12 тысяч человек.

Новости Москвы,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,Международный аэропорт Внуково,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители