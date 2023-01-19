Москвичей предупредили о новой погодной аномалии

В столичном главке МЧС сообщили , что до утра 20 января в Москве ожидаются грозы, дождь с мокрым снегом, гололёд и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В ведомстве рекомендуют водителям соблюдать внимательность на дорогах, держать увеличенную дистанцию между машинами, избегать резких маневров и не оставлять автомобили возле деревьев. Пешеходам также следует сохранять осторожность, обращать внимание на шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра на улице.