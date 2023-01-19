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6 минут назад

Путин высоко оценил работу Музея Победы

Вечерняя Москва

Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил в пример работу Музея Победы по сохранению исторической памяти. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 19 января.

Путин высоко оценил работу московского Музея Победы
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

В рамках встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений глава государства отметил, что за последние несколько лет Музей Победы сильно преобразился и проводит масштабную просветительскую работу, применяя яркие материалы.

Беседа состоялась 18 января в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в 80-ю годовщину прорыва блокадного кольца. Также Путин призвал передавать будущим поколениям знания о Великой Отечественной, в частности рассказывать о подвиге защитников блокадного Ленинграда.

В 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда в Музее Победы открылась выставка «Искра надежды». Посетители смогут увидеть около 100 подлинных раритетов из фондов Музея Победы, а также из собраний школьных музеев и частных коллекций потомков полководцев.

Новости Москвы,Владимир Путин,
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