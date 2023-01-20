Комплекс на 200 апартаментов ввели в эксплуатацию в Сокольниках

Апарт-комплекс построили на востоке Москвы, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточняется, новостройка получила почтовый адрес: ул. Сокольнический Вал, д. 3 (ВАО).

Видео дня

«Апарт-комплекс «Резиденция Сокольники» представляет собой монолитное здание высотой 75 м. В новостройке всего 200 апартаментов с отделкой white box, а также подземный отапливаемый паркинг на 37 машиномест. Девелопер ТК «Алладин» построил здание за два года», - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Председатель комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что 21-этажное здание с подземным паркингом и панорамными видами на лесопарк возведено на территории бывшего пустыря у Рижской эстакады и органично вписывается в уже сложившуюся окружающую застройку.

«Комплекс общей площадью около 19 тыс. кв. м отличает оригинальный дизайн: форма здания напоминает крылья птицы или раскрытую книгу», - отметил он.

В пресс-службе пояснили, что ранее застройщик по итогам проверки получил заключение о соответствии построенного объекта проектной документации, а сейчас ведомство оформило разрешение на ввод в эксплуатацию.

Уточняется, что на первом этаже комплекса находятся просторное лобби с дизайнерской отделкой и высокими потолками, а также помещения коммерческого назначения, в которых разместятся объекты услуг и торговли. На прилегающей территории проведено озеленение и благоустройство, проложены тротуары и проезды, а также организована гостевая автостоянка.

Войстратенко подчеркнул, что Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание строительству объектов, значимых для городской инфраструктуры.