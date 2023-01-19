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54 минуты назад

Первый этап программы реновации завершится в Измайлове досрочно

Москва24

Третью новостройку передали под заселение в районе Измайлово в рамках программы реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Первый этап программы реновации завершится в Измайлове досрочно
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Владимир НовиковПортал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Здание расположено на Сиреневом бульваре, 4/1. В новые квартиры переедут около 1,8 тысячи жителей из 12 старых домов. Благодаря этому в Измайлове досрочно завершается первый этап программы, рассчитанный до конца 2024 года.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что два пятисекционных корпуса новостройки строили по индивидуальному проекту. У здания есть подземная парковка, а первые этажи будут нежилыми.

Дом и прилегающие территории адаптированы для маломобильных горожан. Для них в корпусах появились три однокомнатные, шесть двухкомнатных и три трехкомнатные квартиры.

Сама новостройка расположена в районе с большим количеством озелененных и парковых территорий. К примеру, в пешей доступности находится музей-заповедник “Измайлово”, Серебряно-Виноградный пруд и Измайловский парк культуры и отдыха. Дом имеет и хорошую транспортную доступность. Рядом находятся станция метро "Черкизовская", станция Локомотив МЦК и Восточный вокзал.

В общей сложности новое жилье получат 656 семей. Всего в Измайлове новые квартиры в рамках первого этапа программы реновации получат около 4,7 тысячи москвичей, а по ее итогам – 8,5 тысячи жителей района.

Ранее стало известно, что первую новостройку для расселения по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Донском. Об этом сообщили в департаменте строительства Москвы. Новый дом находится по адресу Малая Тульская улица, владение 55/1. Всего в нем расположено 184 квартиры.

Новости Москвы,Сергей Левкин,Правительство Москвы,
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