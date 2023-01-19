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56 минут назад

Москвичи выбрали кафе и магазины с лучшим праздничным оформлением

Mos.ru

В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосований, с помощью которых выбрали победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов предприятий сферы торговли и услуг.

Москвичи выбрали кафе и магазины с лучшим праздничным оформлением
Фото: Mos.ruMos.ru

Москвичи определили 15 призеров — по три в каждой из номинаций, таких как «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра», «Лучшее оформление предприятия общественного питания», «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг». В пяти голосованиях было собрано более 770 тысяч мнений москвичей.

Конкурс проводился в Москве во второй раз. Из 547 заявок жюри выбрало 100 самых красивых и стильных объектов для участия в конкурсе. Победители голосований в каждой номинации получат по пять миллионов рублей. За второе место полагается награда в три миллиона рублей. Приз за третье место составит два миллиона рублей.

Подробные результаты голосований можно найти на сайте «Активного гражданина» или в мобильном приложении проекта.

Проект «Активный гражданин» работает в столице с 2014 года. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек, прошло свыше 5,9 тысячи голосований. Сейчас пользователи могут проголосовать за лучшую работу в конкурсе детского рисунка «Светлый ангел» или выбрать лучшие места для катания на коньках, лыжах и тюбинге. Поддержанные большинством голосов решения реализуют в городе.

Проект развивают городской Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

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