Москвичи выбрали кафе и магазины с лучшим праздничным оформлением

В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосований, с помощью которых выбрали победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов предприятий сферы торговли и услуг.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Конкурс проводился в Москве во второй раз. Из 547 заявок жюри выбрало 100 самых красивых и стильных объектов для участия в конкурсе. Победители голосований в каждой номинации получат по пять миллионов рублей. За второе место полагается награда в три миллиона рублей. Приз за третье место составит два миллиона рублей.

Подробные результаты голосований можно найти на сайте «Активного гражданина» или в мобильном приложении проекта.