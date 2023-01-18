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53 минуты назад

Названы самые популярные точки с бесплатным Wi-Fi в Москве

Мослента

Самые популярные в период новогодних каникул локации с бесплатным Wi-Fi назвали на сайте мэра города. Прежде всего это центральные улицы и парки Москвы.

Названы самые популярные точки с бесплатным Wi-Fi в Москве
Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»Киселев Сергей / Агентство «Москва»

«Лидерами по подключениям стали ВДНХ и Парк Горького. Популярными местами также были парки "Сокольники" и "Ходынское поле", музей-заповедник "Кузьминки-Люблино", а также Северный речной вокзал», — говорится в сообщении.

Жители и гости столицы активно пользовались бесплатным интернетом на улицах Воздвиженке и Маросейке, в Театральном проезде, на площади Тверская Застава и улице 1905 года. Горожане активно выходили в сеть и в столичных учреждениях культуры, например, в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, культурном центре «Москворечье», центре культуры и искусства «Меридиан», киноклубе «Эльдар» и культурном центре «Вдохновение».

В пресс-службе напомнили, что теперь единой сетью Wi-Fi можно пользоваться, перемещаясь по всему городу, без повторной авторизации. Проходить идентификацию нужно будет только раз в три месяца.

Ранее стало известно, что новые электробусы, запущенные в столице в конце декабря прошлого года, также оснастили бесплатной сетью Wi-Fi.

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