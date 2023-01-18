Выставка «Искра надежды» открылась в Музее Победы

Выставка «Искра надежды» открылась в столичном Музее Победы в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. Об этом Вечерней Москве в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва Александр Кочубей / Вечерняя Москва

— Подготовка к операции проходила в очень сжатые сроки, в обстановке чрезвычайной секретности. Все инженерные работы велись только ночью или в нелетную погоду. Для подготовки бойцов были построены тренировочные городки, которые воссоздавали немецкие оборонительные позиции в болотистой местности, — заявила куратор выставки Елизавета Голощапова.

Посетители выставки смогут увидеть около 100 подлинных раритетов из фондов Музея Победы, а также из собраний школьных музеев и частных коллекций потомков полководцев. Среди экспонатов — личные вещи руководителей и участников операции «Искра» — маршала Леонида Говорова, генерал-полковника инженерных войск Аркадия Хренова и других.

Гости также увидят 150 документов из фондов Музея Победы, а также снимки и сюжеты диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» и трехмерной панорамы «Прорыв», предоставленные музеем-заповедником из Ленинградской области.

До этого стало известно, что Главное архивное управление столицы опубликовало новую книгу о блокаде Ленинграда, которая появилась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».