Выставка «Искра надежды» открылась в Музее Победы

Выставка «Искра надежды» открылась в столичном Музее Победы в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. Об этом Вечерней Москве в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе музея.
— Подготовка к операции проходила в очень сжатые сроки, в обстановке чрезвычайной секретности. Все инженерные работы велись только ночью или в нелетную погоду. Для подготовки бойцов были построены тренировочные городки, которые воссоздавали немецкие оборонительные позиции в болотистой местности, — заявила куратор выставки Елизавета Голощапова.
Посетители выставки смогут увидеть около 100 подлинных раритетов из фондов Музея Победы, а также из собраний школьных музеев и частных коллекций потомков полководцев. Среди экспонатов — личные вещи руководителей и участников операции «Искра» — маршала Леонида Говорова, генерал-полковника инженерных войск Аркадия Хренова и других.
Гости также увидят 150 документов из фондов Музея Победы, а также снимки и сюжеты диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» и трехмерной панорамы «Прорыв», предоставленные музеем-заповедником из Ленинградской области.
До этого стало известно, что Главное архивное управление столицы опубликовало новую книгу о блокаде Ленинграда, которая появилась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».
В честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. Путин, подойдя к памятнику, возложил к его основанию букет красных роз, перевязанных траурной лентой.