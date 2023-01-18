В Москве подешевела аренда жилья

За 2022 год средняя арендная ставка в Москве сократилась на 19 процентов. О том, что в столице подешевело съемное жилье, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование подразделения «Арендное жилье» «Дом.РФ».

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В начале 2023 года стоимость аренды московского жилья в среднем составляет 65 тысяч рублей в месяц. Годовое снижение цен на аренду произошло на фоне значительного роста предложения. Существеннее всего число объявлений о сдаче квартир в России увеличилось в марте-мае и октябре-ноябре. По итогам года объем предложения в стране вырос на 57 процентов, при этом преимущественно за счет рынков Москвы и Санкт-Петербурга.

Эксперты «Яндекс.Недвижимости» отметили, что сильнее всего в Москве подешевели трехкомнатные квартиры — на 35 процентов. Стоимость двухкомнатных снизилась на 10 процентов, однокомнатных — на четыре процента, а студий — на два процента. В «Дом.РФ» добавили, что в других городах, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, ставки аренды за год выросли.