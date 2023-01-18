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44 минуты назад

В Москве подешевела аренда жилья

Lenta.ru

За 2022 год средняя арендная ставка в Москве сократилась на 19 процентов. О том, что в столице подешевело съемное жилье, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование подразделения «Арендное жилье» «Дом.РФ».

В Москве подешевела аренда жилья
Фото: ТАССТАСС

В начале 2023 года стоимость аренды московского жилья в среднем составляет 65 тысяч рублей в месяц. Годовое снижение цен на аренду произошло на фоне значительного роста предложения. Существеннее всего число объявлений о сдаче квартир в России увеличилось в марте-мае и октябре-ноябре. По итогам года объем предложения в стране вырос на 57 процентов, при этом преимущественно за счет рынков Москвы и Санкт-Петербурга.

Эксперты «Яндекс.Недвижимости» отметили, что сильнее всего в Москве подешевели трехкомнатные квартиры — на 35 процентов. Стоимость двухкомнатных снизилась на 10 процентов, однокомнатных — на четыре процента, а студий — на два процента. В «Дом.РФ» добавили, что в других городах, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, ставки аренды за год выросли.

Ранее в январе эксперты заявили, что в 2023 году снижение стоимости аренды жилья в России продолжится и охватит больше городов. При отсутствии роста экономики и в условиях нарастающей тревожности большого роста ставок быть не может, считают участники рынка.

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