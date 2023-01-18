В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил, что «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области продлён до утра 20 января. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Предупреждение действует до 11:00. Горожан предупредили о гололедице и сильном ветре. Жителей Москвы и области призвали быть внимательными на улице и не укрываться под деревьями. Кроме того, Гидрометцентр также порекомендовал автомобилистам не парковать транспорт под деревьями, соблюдать скоростной режим и дистанцию.