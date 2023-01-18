В Галерее А3 открывается выставка работ Бернара Бюффе

В Галерее А3 Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается персональная выставка одного из крупных французских художников ХХ века Бернара Бюффе.
Бюффе создал свой узнаваемый творческий почерк, не повторяя приемов, открытых другими популярными художниками эпохи.
Выставка не является классической ретроспективой. В свободной экспозиции собраны эффектные графические работы, которые позволят зрителям увидеть иную сторону привычных вещей. В галерее представлено более 70 графических работ Бюффе разных периодов и жанров: портреты, жанровые сцены, натюрморты, анималистические мотивы.
Художник отразил в своих работах послевоенную реальность Франции, свой меланхоличный и жесткий взгляд на мир, и разработал неповторимый зарисовочный стиль.
По регистрации на сайте можно посетить официальное открытие выставки 19 января. Выставка открыта до 26 февраля.
Адрес галереи: Староконюшенный переулок, д. 39. Билеты от 100 рублей.