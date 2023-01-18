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1 час назад

В Галерее А3 открывается выставка работ Бернара Бюффе

Москва меняется

В Галерее А3 Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается персональная выставка одного из крупных французских художников ХХ века Бернара Бюффе.

В Галерее А3 открывается выставка работ Бернара Бюффе
Фото: © Бернард Бюффе / Галерея А3© Бернард Бюффе / Галерея А3

Бюффе создал свой узнаваемый творческий почерк, не повторяя приемов, открытых другими популярными художниками эпохи.

Выставка не является классической ретроспективой. В свободной экспозиции собраны эффектные графические работы, которые позволят зрителям увидеть иную сторону привычных вещей. В галерее представлено более 70 графических работ Бюффе разных периодов и жанров: портреты, жанровые сцены, натюрморты, анималистические мотивы.

Художник отразил в своих работах послевоенную реальность Франции, свой меланхоличный и жесткий взгляд на мир, и разработал неповторимый зарисовочный стиль.

По регистрации на сайте можно посетить официальное открытие выставки 19 января. Выставка открыта до 26 февраля.

Адрес галереи: Староконюшенный переулок, д. 39. Билеты от 100 рублей.

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