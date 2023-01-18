Краснокнижную ушастую сову изъяли у уличных фотографов в центре Москвы

В центре столицы у уличных фотографов изъяли краснокнижную ушастую сову. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«Редкая птица была изъята у уличных фотографов рядом с Московским международным домом музыки. Сову использовали как живой реквизит. Сейчас она находится в Центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что данная разновидность птиц внесена в Красную книгу Москвы как уязвимый вид.
Горожан призывают сообщать об обнаружении диких животных и фактах жестокого обращения с ними по телефону: +7 (495) 777-77-77.