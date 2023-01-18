Система биометрической оплаты заработала в терминалах «Аэроэкспресса»

— Во время прохода через турникеты в аэропорту необходимо остановиться перед соответствующим турникетом и посмотреть в камеру, размещенную на нем. После идентификации пассажира произойдет списание денежных средств с банковской карты по тарифу «Стандарт», и створки турникета откроются автоматически, — говорится в сообщении.