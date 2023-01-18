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34 минуты назад

Работу наземного транспорта в Москве продлят в ночь на Крещение

News.ru

В ночь на 19 января в Москве продлят работу 45 маршрутов наземного транспорта до 03:00, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. Во время празднования Крещения на этих маршрутах будут ходить более 200 автобусов и электробусов. Также будут работать 16 регулярных маршрутов.

Работу наземного транспорта в Москве продлят в ночь на Крещение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 18:00 18 января до 06:00 19 января в Москве будут перекрыты участки дорог с Санаторной до Тютчевской аллеи. Движение также будет перекрыто на Рябиновой, Прудовой и Торговой улицах.

Обеспечить безопасность и комфорт пассажиров во время крещенских купаний поручил Мэр Москвы Сергей Собянин. В ночь с 18 на 19 января мы продлим работу 45 маршрутов наземного транспорта до 3:00. Москвичи смогут добраться домой от мест купаний, — процитировали в Дептрансе заместителя столичного мэра Максима Ликсутова.

В департаменте предупредили, что москвичам можно будет окунаться в водоемы только в специально оборудованных для этого местах.

Ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен Никитин окунулся в Крещенскую купель при температуре минус 53 градуса. Он отметил, что этот ритуал является для него традиционным.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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