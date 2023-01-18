Московский театр «Шалом» вернулся после восьми лет ремонта

Государственный Московский Еврейский театр «Шалом» вернулся в историческое здание на Варшавском шоссе после восьми лет ремонта. Днем 17 января состоялось официальное открытие театра и торжественное снятие полотна с обновленной вывески. На церемонии присутствовали президент Федерации еврейской общины России Александр Борода, старейший актер труппы Геннадий Абрамов и художественный руководитель театра Олег Липовецкий.

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«Для нас сегодня большой день и большой праздник. После восьми лет нелегких трудов «Шалом» возвращается на родную сцену», — сказал Липовецкий.

Вечером он открыл сцену моноспектаклем «Жирная Люба». На показе присутствовали Екатерина и Александр Стриженовы, Тимофей Трибунцев и другие знаменитости.

В 1973 году в Москве появился Еврейский музыкально-драматический ансамбль, на основе которого в 1988-м был создан единственный столичный театр, посвященный еврейской культуре, — «Шалом» под руководством Александра Левенбука. Он открылся в здании бывшего кинотеатра «Луч» на Варшавском шоссе. В 2014 году театр закрылся на ремонт.

В декабре 2021 года худруком «Шалома» стал режиссер Олег Липовецкий. Представители театра рассказали «Газете.Ru», что в 2022 году под его руководством «Шалом» сформировал новую команду и полностью обновил репертуар — выпустил пять премьер от ведущих театральных режиссеров, две из которых вошли в лонг-лист «Золотой маски» («Исход» и «Жирная Люба»). До конца сезона в театре выйдут три премьеры: спектакль-концерт с рабочим названием «Шалом», первый спектакль для детей по «Сотворению мира» и постановка по пьесе Зухры Янниковой «Тахир и Зухра», вошедшей в шорт-лист конкурса «Кульминация».