В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
25 минут назад

Появились подробности о подростке, который сделал сальто в московском метро

РИА "ФедералПресс"

Полиция составила административный протокол на 17-летнего москвича, который сделал сальто с крыши поезда в столичном метро. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Появились подробности о подростке, который сделал сальто в московском метро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На станции метро «Киевская пассажир перелез через ограждение перехода и спустился на крышу стоявшего электропоезда. После этого он перебежал на следующий вагон и спрыгнул с него на платформу», – пояснила представитель МВД.

По ее словам, после этого молодой человек скрылся. Известно, что на такой поступок он пошел для того, чтобы снять ролик для соцсетей.

В настоящее время юноша задержан, в его отношении составили административный протокол по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности (часть 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ), пишет РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что блогер провел «Игру в кальмара» в реальной жизни.

Новости Москвы,Ирина Волк,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители