Появились подробности о подростке, который сделал сальто в московском метро

Полиция составила административный протокол на 17-летнего москвича, который сделал сальто с крыши поезда в столичном метро. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«На станции метро «Киевская пассажир перелез через ограждение перехода и спустился на крышу стоявшего электропоезда. После этого он перебежал на следующий вагон и спрыгнул с него на платформу», – пояснила представитель МВД.

По ее словам, после этого молодой человек скрылся. Известно, что на такой поступок он пошел для того, чтобы снять ролик для соцсетей.

В настоящее время юноша задержан, в его отношении составили административный протокол по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности (часть 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ), пишет РИА Новости.