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1 час назад

Москвичей предупредили об изменении графика работы транспорта в крещенскую ночь

Мослентаиещё 3

Об изменении графика работы наземного транспорта в крещенскую ночь москвичей предупредили в столичном Дептрансе.

Москвичей предупредили об изменении графика работы транспорта в крещенскую ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ночь с 18 на 19 января 45 маршрутов наземного транспорта будут работать до трех часов. Вы сможете с комфортом добраться домой после праздничных служб в храмах и купаний», — рассказали в ведомстве.

В Дептрансе отметили, что всю ночь в городе будут работать 16 регулярных ночных маршрутов.

Ранее были названы безопасные зоны купания в прорубях и купелях столицы. Для москвичей оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки.

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