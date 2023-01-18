Расписание поездов Киевского направления МЖД изменится

Расписание некоторых поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в выходные января в связи переводом на цифровую систему управления станции Москва-Сортировочная-Киевская.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, изменения вносятся в расписание на 21-22 и 28-29 января. Это связано с работами по переводу на цифровое управление движением станции Москва-Сортировочная-Киевская. Цифровое управление позволит обеспечить тактовое движение поездов на перегоне Очаково - Поклонная будущего МЦД-4.

Работы будут проводиться поочередно на 1 и 2 главных путях. Технологические "окна" назначены на 21-22 января с 01:00 до 17:00 и 28-29 января с 00:40 до 16:40 в выходные дни, когда пассажиропоток минимален.

"Из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Солнечная, Внуково, Апрелевка, Нара, а также аэропортом Внуково. У некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте", - говорится в заявлении пресс-службы МЖД.