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17 минут назад

В Москве в 2022 году зафиксировали 240 видов животных, около половины из них занесены в Красную книгу

Российская Газета

В минувшем году на природных территориях столицы специалисты зафиксировали 240 видов животных. Из них около половины - краснокнижных.

В Москве зафиксировали 240 видов животных
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы, такие подсчеты специалисты ГКБУ "Мосприрода" проводят ежегодно, и ситуация улучшается.

Связано это, в том числе, с улучшении экологической ситуации. В минувшем году специалисты насчитали уже 240 видов. Более 100 из них - краснокнижные. Среди них 50 видов птиц, 37 видов насекомых, 10 видов зверей, 3 вида рептилий и 3 вида амфибий и 1 вид моллюсков. Самыми редкими видами стали сыч мохноногий в парке усадьбы Архангельское-Тюриково, коршун черный в комплексном заказнике "Зеленоградский" и в природно-историческом парке "Измайлово".

При этом специалисты нашли четыре вида животных, ранее считавшимися исчезнувшими или с 0 категорией редкости: дятел зеленый, коршун черный, сыч мохноногий и цапля серая.

Еще 24 вида - 1 категории редкости или находящиеся под угрозой исчезновения - бронзовка металлическая, гоголь, горностай, дятел пестрый средний, дятел седой, заяц-русак, кутора обыкновенная, стрекоза коромысло тонкое, шмель конфузус, ящерица живородящая.

35 видов со 2 категорией редкости или сокращающиеся в численности - неясыть серая, желна, гаичка буроголовая, еж обыкновенный, лесная куница и заяц-беляк, бабочка бархатница ликаон, кузнечик серый. Также нашли 32 вида, уязвимых на территории города. Среди них бобр речной, вяхирь, завирушка лесная, бронзовка золотистая, восковик перевязанный, бабочки голубянка аргус. Еще 6 видов с 5 категорией редкости или восстановившиеся виды - дятел белоспинный, жулан обыкновенный, ястреб-тетеревятник, кузнечик певчий, скачок зеленый (Резеля), усач-кожевник (дровосек-кожевник). А 27 восстановившихся видов нуждаются в контроле: крот европейский, черепаха болотная, варакушка, ворон, грач, стрекоза кроваво-красная и другие.

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