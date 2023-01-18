В Москве зафиксировали 240 видов животных

В минувшем году на природных территориях столицы специалисты зафиксировали 240 видов животных. Из них около половины - краснокнижных.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы, такие подсчеты специалисты ГКБУ "Мосприрода" проводят ежегодно, и ситуация улучшается.

Связано это, в том числе, с улучшении экологической ситуации. В минувшем году специалисты насчитали уже 240 видов. Более 100 из них - краснокнижные. Среди них 50 видов птиц, 37 видов насекомых, 10 видов зверей, 3 вида рептилий и 3 вида амфибий и 1 вид моллюсков. Самыми редкими видами стали сыч мохноногий в парке усадьбы Архангельское-Тюриково, коршун черный в комплексном заказнике "Зеленоградский" и в природно-историческом парке "Измайлово".

При этом специалисты нашли четыре вида животных, ранее считавшимися исчезнувшими или с 0 категорией редкости: дятел зеленый, коршун черный, сыч мохноногий и цапля серая.

Еще 24 вида - 1 категории редкости или находящиеся под угрозой исчезновения - бронзовка металлическая, гоголь, горностай, дятел пестрый средний, дятел седой, заяц-русак, кутора обыкновенная, стрекоза коромысло тонкое, шмель конфузус, ящерица живородящая.