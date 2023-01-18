Художественные мастер-классы пройдут на ВДНХ 21-29 января

На ВДНХ с 21 по 29 января пройдет серия художественных мастер-классов для детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

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«В январе на ВДНХ пройдут художественные мастер-классы для детей и взрослых. Гости создадут зарисовки ювелирных изделий и сделают декоративную опору для комнатных растений, а также научатся рисовать зимние пейзажи», - сказали в пресс-службе.

Так, 21 и 28 января в 13:00 в экоцентре «Цветоводство» пройдут мастер-классы по созданию декоративной опоры для комнатных растений. Также будут организованы мастер-классы по рисованию для детей старше 12 лет.

«22 января в 13:00 участники мастер-класса художницы Марии Ефановой создадут зарисовки ювелирных изделий на цветной бумаге белыми гелевыми ручками. <…> 29 января в 13:00 участники мастер-класса художницы Дины Калинкиной создадут акварельные эскизы. Участники выполнят скетчинг целого инжира и его половинки карандашом, а потом добавят акварельные краски», - говорится в сообщении.