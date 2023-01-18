Что забывали пассажиры столичного метро в 2022 году

В минувшем году в столичном метро пассажиры теряли жалюзи, спиннинг, электромясорубку, набор алтайских сосновых шишек, ласты и коллекционные елочные игрушки. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

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Но чаще всего забывали телефон, сумки, рюкзаки, зарядки и сезонные аксессуары. Всего в 2022 году пассажиры оставили 28,4 тыс. вещей, отмечает RT.

Чтобы отыскать свои вещи, нужно обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210 или оставить заявку через приложение "Метро Москвы".