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13 минут назад

Что забывали пассажиры столичного метро в 2022 году

Российская Газета

В минувшем году в столичном метро пассажиры теряли жалюзи, спиннинг, электромясорубку, набор алтайских сосновых шишек, ласты и коллекционные елочные игрушки. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Что забывали пассажиры столичного метро в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но чаще всего забывали телефон, сумки, рюкзаки, зарядки и сезонные аксессуары. Всего в 2022 году пассажиры оставили 28,4 тыс. вещей, отмечает RT.

Чтобы отыскать свои вещи, нужно обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210 или оставить заявку через приложение "Метро Москвы".

Склады забытых вещей работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и находятся на станциях "Деловой центр", "Черкизовская" и "Котельники".

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