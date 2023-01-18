На улицах Москвы начали чаще появляться лисы

На улицах Москвы стали чаще появляться лисы, это связано с начавшимся у животных брачного периода. Об этом рассказал начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, передает РИА Новости.

По словам эксперта, лисы часто бродят по городу, не боясь людей, ищут себе пару и место для выведения потомства. Бывают случае, когда они в качестве жилья подбирают для себя территории детских садов, школ и больниц.

«Поэтому сотрудникам этих общественных пространств стоит не допускать наличие доступной кормовой базы, а также следует внимательно обследовать территорию и не допустить заселения лис», — предупредил Бурмистров.

Специалисты также напомнил, что лисы являются дикими животными, к ним опасно подходить, нельзя их гладить или кормить.