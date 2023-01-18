«Плавать будем не только в проруби»: синоптик о погоде в крещенскую ночь

По поводу крещенской ночи могу сказать следующее: «Плавать будем не только в проруби». Так как столбик термометра встанет на отметке в пять градусов тепла, что, несомненно, приведет к таянию льдов и снега, и обеспечит нам локальную, московскую акваторию. Хорошо, что хоть осадков не ожидается, — заявил Шувалов.