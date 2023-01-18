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15 минут назад

«Плавать будем не только в проруби»: синоптик о погоде в крещенскую ночь

News.ru

В ночь на 19 января в Москве будет до пяти градусов тепла, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, это приведет к обильному таянию снега.

«Плавать будем не только в проруби»: синоптик о погоде в крещенскую ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По поводу крещенской ночи могу сказать следующее: «Плавать будем не только в проруби». Так как столбик термометра встанет на отметке в пять градусов тепла, что, несомненно, приведет к таянию льдов и снега, и обеспечит нам локальную, московскую акваторию. Хорошо, что хоть осадков не ожидается, — заявил Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что вторая половина января и февраль в Центральной России будут сравнительно теплыми для этой части страны, несмотря на то, что после Нового года там наблюдалась экстремально холодная погода. При этом он не исключил появление «волн холода» в марте.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Александр Шувалов,
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