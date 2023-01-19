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1 час назад

Москвичам рассказали, почему речное электросудно назвали «Филькой»

Вечерняя Москваиещё 4

Второе электросудно назвали «Филькой» в честь одноименной реки на западе Москвы. Об этом в четверг, 19 января, рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Москвичам рассказали, почему речное электросудно назвали «Филькой»
Фото: Пресс-служба департамента транспорта столицыПресс-служба департамента транспорта столицы

В рамках выбора названий для речных электросудов москвичи предложили дать им наименования в честь столичных рек, поэтому вопрос со вторым судном не стал исключением. У берегов Фильки жили известные русские фамилии: Мстиславские, Милославские и Нарышкины, а в ХХ веке почти в точности по ее линии построили Филевскую линию метро.

— На первом регулярном маршруте «Парк «Фили» — Киевский» судно будет курсировать между 13 плавучими причалами. «Филька» станет не только новым транспортом для активно развивающихся районов, но и настоящим украшением Москвы-реки. Сегодня вдоль его будущего маршрута строятся жилые комплексы, благоустраиваются набережные, — говорится в сообщении.

В настоящее время через «Москву-Сити» проходит свыше 100 тысяч человек в день, а к 2030 году число жителей района увеличится почти в два раза. Это значит, что востребованность маршрута станет еще выше.

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возвращении регулярных речных пассажирских перевозок в столицу. По его словам, суда должны пройти обкатку и испытания. Для поездок задействуют речные электротрамваи с удобными салонами, информационными экранами, USB-зарядками и бесплатным Wi-Fi.

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