Жителям Москвы рассказали о местах для крещенских купаний в парках

В девяти парках столицы 18 и 19 января будут организованы места для крещенских купаний. Там предусмотрена организация прорубей, пунктов обогрева и теплых раздевалок, сообщает официальный сайт правительства Москвы.

Фото: Vmo24.ru Vmo24.ru

Купание будет организовано в парках «Сокольники», «Фили», «Северное Тушино», в Воронцовском парке, в ландшафтном парке «Митино», в зонах отдыха «Левобережье», «Борисовские пруды» и «Терлецкая дубрава», а также в музее-заповеднике «Царицыно». Ко всем порубям или купелям делается удобный и безопасный подход с настилами, перилами и лестницами. Рядом расположены теплые помещения и шатры, в которых можно согреться и переодеться. В местах для купания будут дежурить спасатели, полиция и медики. Накануне в водоемах прошла проверка качества воды, а перед самим купанием священнослужители проведут молебны и освятят воду.

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В парке «Сокольники» купание организовано на Нижнем Майском пруду (Олений пруд № 5). Указатели к нему ведут от главного входа. Здесь будет две купели размерами 3 на 1,2 метра. Начнется мероприятие в 22 часа 18 января, а молебен и освящение — в 21 час. В парке «Фили» прорубь 5 на 2 метра будет сделана возле поисково-спасательной станции «Кунцево». Купания пройдут с 18 часов 18 января до 18 часов 19 января. В «Северном Тушино» прорубь расположена на Химкинском водохранилище. Здесь будет две майны, а купание также запланировано с 18 часов 18 января в течение суток. В такое же время запланировано купание в зоне отдыха «Левобережье» и также на Химкинском водохранилище.

Купель 3 на 4 метра откроют в музее-заповеднике «Царицыно». К ней лучше подойти от Центрального входа № 1 и от Плотинных ворот (№ 2). Купания пройдут с 18 часов 18 января до 18 часов 19 января. В Воронцовском парке купель будет расположена возле малого пирса на Большом Воронцовском пруду. Её откроют с 20 часов 18 января до 18 часов 19 января. Рядом до 3 часов ночи будет работать кафе. На Борисовском пруду купель расположена рядом с центральным пляжем, а время начала купания — 18 часов 18 января.

В ландшафтном парке «Митино» прорубь сделают на Пенягинском пруду. Пройти к ней удобно со стороны улицы Барышиха. Купания тут пройдут с 20 часов 18 января до 15 часов 19 января. Две купели в зоне «Терлецкая дубрава» расположены на Ольховом пруду рядом со спортивной площадкой. Время купания — с 22 часов 18 января до 18 часов 19 января.