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5 минут назад

Станция "Тютчевская" Троицкой линии метро построена на 50%

Москва24иещё 2

Процесс строительства станции "Тютчевская" Троицкой линии столичного метро завершен на 50%, в настоящее время специалисты ведут установку систем вентиляции и дымоудаления, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Станция «Тютчевская» Троицкой линии метро построена на 50%
Фото: Портал мэра и правительства МосквыПортал мэра и правительства Москвы

"В потолке на платформенном участке установлены 22 дымоприемных устройства, которые в случае экстренной ситуации будут вытягивать дым со станции через вентиляционный канал. <...> При срабатывании пожарной сигнализации автоматически включатся датчики и все системы пожаротушения и дымоудаления", – сказал он.

По словам гендиректора компании "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, на потолке вестибюля станции установят более 300 спринклерных оросителей, которые в случае ЧП будут распылять воду под высоким давлением. В результате работы устройств в охваченном огнем помещении образуется плотный туман, который эффективно ликвидирует возгорание.

"На данный момент производятся работы по установке систем кондиционирования воздуха и санитарно-технической канализации", – добавил Кравцов.

Ранее Сергей Собянин провел технический запуск движения на последнем участке БКЛ от станции "Каширская" до станции "Нижегородская". Он назвал это большим событием, а также отметил, что первые поезда с пассажирами начнут ходить по кругу уже через несколько месяцев.

Новости Москвы,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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