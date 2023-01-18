Ласты и электромясорубка: что забывали в метро в 2022 году

В 2022 году пассажиры забыли в метро Москвы 28,4 тысячи вещей. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта.

Фото: © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / mos.ru © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / mos.ru

Находки, от привычных аксессуаров до экзотических артефактов, передавали на Склад забытых вещей. Вещи ждут владельца 6 месяцев, их вернут при предъявлении паспорта.

Чаще всего забывчивые граждане оставляли в метро телефоны и зарядные устройства, сумки и рюкзаки, зонты, перчатки и головные уборы, документы. Среди необычных находок — жалюзи, спиннинг, электромясорубка, набор алтайских сосновых шишек, ласты, коллекционные елочные игрушки.