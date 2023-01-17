Парк электросамокатов в Москве увеличится в 1,5 раза

В прошлом году москвичи и гости столицы установили рекорд по количеству поездок с использованием средств индивидуальной мобильности, поэтому количество такой техники на улицах решили увеличить. Об этом «Парламентской газете» рассказали в департаменте транспорта Москвы.
В сезоне 2022 года жителям и гостям Москвы было доступно для аренды сорок тысяч электросамокатов, пользователи поставили рекорд — проехали на них больше 26 миллионов раз, что втрое больше, чем в 2021 году. За год число активных пользователей сервиса удвоилось, сейчас их два миллиона человек.
В этом году самокатов на столичных улицах станет еще больше — операторы планируют расширить парк до шестидесяти тысяч единиц. Преимущественно за счет спальных районов, территорий Новой Москвы и районов за МКАД, сообщили «Парламентской газете» в столичном департаменте транспорта.
Москва поддерживает бесстанционную модель аренды, когда для удобного завершения проката используются городские велопарковки, объяснили в ведомстве. Сейчас в столице уже установлено 3250 велопарковок и три тысячи парковок для самокатов. В новом сезоне власти планируют переместить невостребованные парковки в популярные места и сделать так, чтобы они не мешали пешеходам. А также создать еще около трех тысяч велопарковок.