Москвичи стали брать больше денег на ипотеку

По итогам декабря 2022 года средний размер ипотечного кредита в Москве и области вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. О том, что жители столицы стали брать больше денег на покупку жилья, говорится в исследовании ВТБ, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В декабре средний ипотечный кредит составил 9,5 миллиона рублей. За весь 2022 год в столичном регионе выдали ипотеку на 1,4 триллиона рублей — на четыре миллиарда меньше, чем в 2021-м. Клиенты ВТБ из Москвы и области оформили 42 тысячи жилищных кредитов объемом более 356 миллиардов рублей, более 200 миллиардов из которых было выдано в рамках льготных программ.

«Жители столичного региона обеспечивают львиную долю спроса на ипотеку в России: в прошлом году здесь совершалась примерно каждая третья сделка в стране», — отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что пик спроса на ипотечные кредиты наблюдался в декабре.

В целом по России банки выдали около 4,8 триллиона рублей по ипотеке — это второй наилучший результат в истории рынка, за исключением 2021 года. Согласно прогнозам ВТБ, при благоприятной экономической ситуации в 2023 году объем выданных жилищных кредитов останется на таком же уровне.