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45 минут назад

В Москве подешевели новостройки

Lenta.ru

По итогам 2022 года средний чек московской новостройки в массовом сегменте снизился на 4,7 процента. О том, что в столице подешевели новые квартиры, говорится в исследовании «НДВ Супермаркет Недвижимости», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В Москве подешевели новостройки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Средняя стоимость новостройки в границах старой Москвы составила 12,5 миллиона рублей. Самым доступным округом оказался ЗелАО, где квартиру можно купить в среднем за 7,6 миллиона рублей. Самыми дорогими локациями стали СЗАО с ценой лота на уровне 13,6 миллиона рублей, ЗАО — 13,5 миллиона рублей, и САО — 13,5 миллиона рублей.

Снижению стоимости жилья в новостройках поспособствовало уменьшение площади таких объектов. За год она сократилась на 8,9 процента, до 45,2 квадратного метра. Эксперты также отмечают слабую волатильность средней цены «квадрата», которая за год выросла лишь на 5,4 процента. Пик стоимости новостроек пришелся на период с января по март. С апреля цены начали расти медленнее, а с июля стали снижаться. Эксперты связывают такую динамику с колебанием спроса.

Ранее в январе сообщалось, что Москва вошла в тройку городов-лидеров по снижению цен на новостройки. За четвертый квартал 2022 года новое жилье в столице подешевело на шесть процентов, до 12,9 миллиона рублей.

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