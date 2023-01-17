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30 минут назад

Вильфанд опроверг миф о крещенских морозах в Москве

Вечерняя Москва

Погода в Москве в период крещенских морозов чаще всего оставалась теплой в нынешнем веке, поэтому миф о сильных холодах в период Крещения, согласно статистике, не может быть подтвержден. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 17 января.

Вильфанд опроверг миф о крещенских морозах в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В нынешнем веке на Крещение за 22 года ночная температура четыре раза была выше нуля, это очень тепло. В диапазоне от нуля до минус семи градусов она была семь раз, это теплая погода, — сказал синоптик.

В половине случаев погода была «теплая и очень теплая», а вот температура в минус 15-20 градусов — это действительно холодная погода. В нынешнем веке она была всего два раза, а ниже 25 градусов — только один раз, в 2006 году, отметил эксперт.

С помощью инструментальных наблюдений удалось сделать вывод, что регулярных морозов в Рождество и на Крещение в столице последние 145 лет не наблюдалось, цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что текущая неделя в городе будет достаточно теплой.

Священник Николай Савченко заявил «ВМ», что крещенская вода обладает необычными свойствами. По словам специалиста, крещенская вода становится волшебной благодаря божественной силе. Священник также объяснил, когда нужно идти за ней и как правильно ее набирать.

Новости Москвы,Николай Савченко,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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