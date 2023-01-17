Пять жилых домов начали строить в ТиНАО по программе реновации

На территории ТиНАО в рамках программы реновации началось строительство и проектирование пяти жилых домов, сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Он уточнил, что в стадии строительства находится один дом, в проектировании – четыре новостройки. Глава ведомства пообещал, что готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Первые этажи домов будут нежилыми: там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Всего в ТиНАО с момента старта программы реновации уже построили шесть жилых домов. В общей сложности новые квартиры должны получить жители 250 ветхих домов.