В Москве откроется выставка "Мой учитель Леонардо"

Выставка "Мой учитель Леонардо" 8 февраля откроется в музее AZ в Москве. На экспозиции будут представлены более 170 работ художника Анатолия Зверева , об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"8 февраля в музее AZ откроется масштабная выставка "Мой учитель Леонардо" - это уже одиннадцатый проект музея, посвященный легендарному московскому художнику Анатолию Звереву. Одним из главных событий этой выставки станет показ архивного собрания трактатов Зверева, впервые оцифрованных и представленных публике", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что на выставке "Мой учитель Леонардо" будут показаны более 170 работ Анатолия Зверева. В том числе шедевры живописи и графики в различных жанрах - от портретов и автопортретов до пейзажей и анималистики. Особое место займут ранее не публиковавшиеся литературные произведения художника - трактаты и стихи. Специально к открытию выставки музей AZ подготовил факсимильное издание "Трактата о живописи" 1959 года, посвященное великому коллекционеру Георгию Костаки. Трактат будет опубликован с комментариями известного филолога и текстолога, переводчика и искусствоведа Николая Котрелева.