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41 минуту назад

В Москве откроется выставка "Мой учитель Леонардо"

ТАСС

Выставка "Мой учитель Леонардо" 8 февраля откроется в музее AZ в Москве. На экспозиции будут представлены более 170 работ художника Анатолия Зверева, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

В Москве откроется выставка "Мой учитель Леонардо"
Фото: museum-az.commuseum-az.com

"8 февраля в музее AZ откроется масштабная выставка "Мой учитель Леонардо" - это уже одиннадцатый проект музея, посвященный легендарному московскому художнику Анатолию Звереву. Одним из главных событий этой выставки станет показ архивного собрания трактатов Зверева, впервые оцифрованных и представленных публике", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что на выставке "Мой учитель Леонардо" будут показаны более 170 работ Анатолия Зверева. В том числе шедевры живописи и графики в различных жанрах - от портретов и автопортретов до пейзажей и анималистики. Особое место займут ранее не публиковавшиеся литературные произведения художника - трактаты и стихи. Специально к открытию выставки музей AZ подготовил факсимильное издание "Трактата о живописи" 1959 года, посвященное великому коллекционеру Георгию Костаки. Трактат будет опубликован с комментариями известного филолога и текстолога, переводчика и искусствоведа Николая Котрелева.

Выставка будет работать до 5 ноября и сопровождаться циклом лекций, кинолекторием, а также детскими образовательными программами.

Новости Москвы,Николай Котрелев,Анатолий Зверев,Георгий Костаки,
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