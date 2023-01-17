В Москве 7,6 млн человек сделали прививки от гриппа

"На второй неделе 2023 года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ оставалась напряженной. В сравнении с предыдущей неделей регистрировался рост показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ во всех возрастных группах, что связано с возобновлением активности москвичей и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников. Вместе с тем среди детей показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ остаются ниже эпидемических пороговых величин. <...> В Москве привито против гриппа 7 589 650 человек, что составляет 60% от численности населения города, из них детей - 1 518 482 (охват - 69,7%)", - говорится в сообщении.