В Москве 7,6 млн человек сделали прививки от гриппа

Ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве оставалась напряженной на второй неделе года, профилактические прививки сделали около 7,6 млн человек. Об этом сообщается во вторник на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"На второй неделе 2023 года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ оставалась напряженной. В сравнении с предыдущей неделей регистрировался рост показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ во всех возрастных группах, что связано с возобновлением активности москвичей и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников. Вместе с тем среди детей показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ остаются ниже эпидемических пороговых величин. <...> В Москве привито против гриппа 7 589 650 человек, что составляет 60% от численности населения города, из них детей - 1 518 482 (охват - 69,7%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа, самым распространенным из них остается вирус гриппа А(H1N1)2009. Также отмечается рост доли вирусов гриппа B. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы.
В Москве продолжается реализация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения гриппа и ОРВИ, проводится широкая информационная кампания. С начала эпидемического сезона в Москве не закрыли полностью ни одну из образовательных организаций, учебный процесс приостанавливается исключительно в отдельных зданиях, классах и группах, о чем руководитель организации уведомляет родителей.
"В целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации гражданам и юридическим лицам необходимо выполнять комплекс рекомендованных противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Для профилактики заболеваемости рекомендуется ношение масок в закрытых помещениях в общественных местах с массовым пребыванием людей, по возможности соблюдение социальной дистанции, частое мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих", - напоминается в материале.
Жителям также напомнили, что нельзя заниматься самолечением при появлении первых симптомов заболевания. Необходимо сразу обратиться к врачу.