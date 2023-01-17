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29 минут назад

На ВДНХ представили новый познавательный маршрут для детей

RT на русском

Ко Дню детских изобретений представили маршрут по научным павильонам ВДНХ. В него вошли «Робостанция», детская площадка «Космос», «Техноград» и другие.

На ВДНХ представили новый познавательный маршрут для детей
Фото: © М. Денисова / mos.ru© М. Денисова / mos.ru

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

С помощью новой инициативы посетители ВДНХ среди прочего смогут узнать об азах робототехники и устройстве биореактора.

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» дети могут принять участие в творческих и научных занятиях. Там их обучат программированию, основам финграмотности и созданию мультфильмов.

В центре «Космонавтика и авиация» можно узнать об истории эволюции Вселенной, а в детском технопарке «Кулибин Про» — о различных профессиях.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в России запустили молодёжную эстафету в честь 165-летия со дня рождения учёного Константина Циолковского.

Новости Москвы,Константин Циолковский,ВДНХ,
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