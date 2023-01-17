Новую игру медведя Диксона записали на видео

«Это же просто золотой ребенок: снежок — хорошо, веточка — хорошо. Ему все хорошо», «Вот у кого людям нужно учиться видеть прекрасное в мелочах и привычных вещах», «Вот же дите! Веточкой играется, и хорошо ему», — отреагировали на пост поклонники Диксона.