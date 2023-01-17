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36 минут назад

Новую игру медведя Диксона записали на видео

Мослента

Новую игру медведя Диксона, привезенного раненым с Севера в столицу на реабилитацию, записали на видео. Ролик опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На кадрах запечатлено, как медведь сидит в своем уличном вольере и увлеченно играет с палкой. «Диксон легко может занять себя хоть одной сосновой веткой: он с удовольствием играет с ней, обнюхивает и грызет», — прокомментировала гендиректор зоопарка.

«Это же просто золотой ребенок: снежок — хорошо, веточка — хорошо. Ему все хорошо», «Вот у кого людям нужно учиться видеть прекрасное в мелочах и привычных вещах», «Вот же дите! Веточкой играется, и хорошо ему», — отреагировали на пост поклонники Диксона.

По словам Акуловой, со временем зоологи планируют обогатить «предметно-ольфакторную среду обитания» медведя, в результате чего он сможет взаимодействовать с более сложными предметами.

Ранее зимние развлечения медведя Диксона в Московском зоопарке попали на видео.

Новости Москвы,Видео,Светлана Акулова,
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