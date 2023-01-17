В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
55 минут назад

В Москве снова начали поднимать цены на один вид жилья

Мослентаиещё 1

Около 20 процентов продавцов снова начали поднимать цены на жилье в сегментах бизнес и премиум в Москве до уровня 2022 года. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор компании Apple Real Estate Данила Савченко.

В Москве снова начали поднимать цены на один вид жилья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Первые девять месяцев 2022 года на рынке царили панические настроения и многие продавцы готовы были побыстрее провести сделку и получить деньги, даже сильно снизив стоимость, напомнили аналитики компании. Дисконт достигал 15–20 процентов. Но с конца 2022-го и в настоящее время наблюдается обратное явление», — говорится в сообщении.

Теперь же продавцы не торопятся продавать элитные квартиры со скидками, а предпочитают ждать покупателей, сдавая жилье в аренду. В столице большая часть объектов недвижимости сдается в доверительное управление: в 2022 году спрос на эту услугу вырос более чем вдвое и в январе тенденция усиливается. По информации специалистов, в числе основных драйверов повышения спроса в прошлом году был массовый отъезд граждан из страны и невозможность следить за квартирой самостоятельно, решать вопросы с арендаторами и государственными структурами.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером среди мегаполисов по количеству продаваемого жилья.

Новости Москвы,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители