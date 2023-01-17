В Москве за сутки выявили 1 124 случая COVID-19

За прошедшие сутки в Москве выявили 1 124 случая заражения COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Медицинская помощь и дальнейшее лечение под наблюдением специалистов за минувшие 24 часа потребовались 133 жителям столицы. Побороли болезнь за прошедшие сутки в Москве 1 685 человек, умерли 14.

Таким образом, с начала массового распространения COVID-19 в столице выявили 3 320 334 зараженных.

Число выздоровевших от коронавируса в столице за всю историю пандемии выросло до 3 125 897 человек, количество умерших увеличилось до 47 726 пациентов. Число зараженных в России за последние сутки выросло на 4 042 человека. Срочная медицинская помощь потребовалась 877 пациентам.