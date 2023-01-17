Московский зоопарк собрал 50 мешков с игрушками для животных

Более 4,2 тыс. человек приняли участие в акции "В зоопарке ждут подарки", которая прошла с 13 по 15 января в Московском зоопарке. В результате собрали 50 мешков с полезными игрушками для животных, сообщается во вторник на портале мэра Москвы.
"Акция "В зоопарке ждут подарки" проходит у нас с 2019 года. Она настолько полюбилась москвичам, что многие из них даже специально к ней готовятся и заранее покупают игрушки для наших питомцев. Этот год стал рекордным и по числу участников, и по количеству принесенных подарков: мы собрали 50 мешков с игрушками. Это резиновые мячи, гантели, кольца, косточки, кормушки, канатные лесенки для птиц и многое другое, что обязательно понравится нашим животным", - приводятся слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
По ее словам, в этом году посетители были особенно чуткими. Многие принесли в подарок рисунки и самодельные открытки с добрыми пожеланиями в адрес сотрудников и питомцев зоопарка.
Зоологи тщательно проверят игрушки на предмет экологичности и безопасности, а затем передадут их животным. Волейбольные мячи отдадут ластоногим, которые очень любят с ними играть, силиконовые кольца подарят кустарниковым собакам для тренировки жевательных мышц, в кубы и пирамидки спрячут лакомства для сурикатов, чтобы тем было интересно их добывать, а в павильонах у птиц разместят кормушки и лесенки.