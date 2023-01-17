Московский зоопарк собрал 50 мешков с игрушками для животных

"Акция "В зоопарке ждут подарки" проходит у нас с 2019 года. Она настолько полюбилась москвичам, что многие из них даже специально к ней готовятся и заранее покупают игрушки для наших питомцев. Этот год стал рекордным и по числу участников, и по количеству принесенных подарков: мы собрали 50 мешков с игрушками. Это резиновые мячи, гантели, кольца, косточки, кормушки, канатные лесенки для птиц и многое другое, что обязательно понравится нашим животным", - приводятся слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.