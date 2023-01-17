В Москве отремонтирован дом-замок на Маросейке

Работы по капитальному ремонту дома 13, строения 2 на улице Маросейке закончены столичными строителями. Дом реконструирован в рамках программы капремонта жилого фонда Москвы. Об этом рассказал официальный сайт мэра Москвы.
Этот шестиэтажный жилой дом, напоминающий замок, был построен на Маросейке в 1893 году. Здание является частью исторического ансамбля доходных домов крупного домовладельца старой Москвы Алексея Лобозева. Работы на объекте были начаты весной 2022 года. За время ремонта были заменены все инженерные системы здания и реконструированы его фасад и крыша.
«Это удивительный дом, который отличается невероятным изяществом. Мы создали уникальный проект проведения работ, учли все нюансы старинного здания. Подобрали материалы и технологии, которые максимально подходят для его обновления», - рассказали в Фонде капитального ремонта города.
Сообщается, что столичная программа капитального ремонта направлена на масштабную модернизацию жилья. В программу входит свыше 28,5 тысячи зданий общей площадью более 275 миллионов кв. м. В них будут проведены работы по капитальному ремонту более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, выполнена замена свыше 112 тысяч лифтов. На период с 2021 по 2023 год в столичную программу капремонта включено 4437 домов общей площадью 34,2 млн кв. м.