В Москве отремонтирован дом-замок на Маросейке

Работы по капитальному ремонту дома 13, строения 2 на улице Маросейке закончены столичными строителями. Дом реконструирован в рамках программы капремонта жилого фонда Москвы. Об этом рассказал официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Илья Тушев / "Вести Подмосковья" Илья Тушев / "Вести Подмосковья"

Этот шестиэтажный жилой дом, напоминающий замок, был построен на Маросейке в 1893 году. Здание является частью исторического ансамбля доходных домов крупного домовладельца старой Москвы Алексея Лобозева. Работы на объекте были начаты весной 2022 года. За время ремонта были заменены все инженерные системы здания и реконструированы его фасад и крыша.

«Это удивительный дом, который отличается невероятным изяществом. Мы создали уникальный проект проведения работ, учли все нюансы старинного здания. Подобрали материалы и технологии, которые максимально подходят для его обновления», - рассказали в Фонде капитального ремонта города.