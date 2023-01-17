В парках Москвы будут учить лыжному мастерству

С 17 января в столичных парках начнется реализация проекта «Мой спортивный район». Профессиональные тренеры Москомспорта начнут здесь бесплатное обучение взрослых посетителей катанию на классических беговых лыжах. Об этом рассказал официальный сайт мэра Москвы .

Занятия будут проходить в игровой форме и их участники смогут освоить навыки классического лыжного хода, научатся поворачивать и тормозить на лыжах. Отдельные тренировки будут посвящены выносливости и правильной координации движений.

Данные лыжные мероприятия возможно посетить по вторникам и четвергам с 19:00 до 20:00 и по субботам с 10:00 до 11:00. Тренировки будут проходить в следующих парках Москвы: Северное Тушино, Воронцовский, Измайловский, Олимпийской Деревни, Кузьминки и в сквере по Олонецкому проезду. Обо всех подробностях занятий можно узнать на сайте проекта.