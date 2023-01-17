В парках Москвы будут учить лыжному мастерству

С 17 января в столичных парках начнется реализация проекта «Мой спортивный район». Профессиональные тренеры Москомспорта начнут здесь бесплатное обучение взрослых посетителей катанию на классических беговых лыжах. Об этом рассказал официальный сайт мэра Москвы.
Занятия будут проходить в игровой форме и их участники смогут освоить навыки классического лыжного хода, научатся поворачивать и тормозить на лыжах. Отдельные тренировки будут посвящены выносливости и правильной координации движений.
Данные лыжные мероприятия возможно посетить по вторникам и четвергам с 19:00 до 20:00 и по субботам с 10:00 до 11:00. Тренировки будут проходить в следующих парках Москвы: Северное Тушино, Воронцовский, Измайловский, Олимпийской Деревни, Кузьминки и в сквере по Олонецкому проезду. Обо всех подробностях занятий можно узнать на сайте проекта.