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35 минут назад

Москвичи выбрали русское название для сервиса Face Pay

Мослента

Русскоязычное название для сервиса Face Pay выбрали 195 485 москвичей в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Отмечается, что на финальном этапе предстояло выбрать один из пяти попавших в топ варинатов.

Москвичи выбрали русское название для сервиса Face Pay
Фото: МослентаМослента

По итогам голосования, сервис Face Pay будет переименован в «Систему биометрической оплаты». За этот вариант проголосовали 21 процент — 41 740 респондентов.

На втором месте по популярности ответов оказался вариант названия «Оплати улыбкой» с 19 процентами голосов. На третью строчку попало название «Облик», на четвертую — «Лицо Москвы», а на пятую — «Оплата взглядом».

Ранее шесть способов оплаты проезда предложили пассажирам московского метро.

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