Более 98 тысяч писем пришло в Московскую усадьбу Деда Мороза

— Цифра дня — 40 тысяч! Именно столько писем было отправлено в Московскую усадьбу Деда Мороза из столичных парков в рамках акции «Почта Деда Мороза». Всего в рамках акции в усадьбу пришло более 98 тысяч писем, в том числе более 20 тысяч электронных, — говорится в сообщении.