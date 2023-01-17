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2 часа назад

Более 98 тысяч писем пришло в Московскую усадьбу Деда Мороза

Вечерняя Москваиещё 2

За время проведения акции «Почта Деда Мороза» горожане отправили более 98 тысяч писем в Московскую усадьбу волшебника. Об этом сообщили в пресс-службе парков столицы, подведомственных департаменту культуры во вторник, 17 января.

Более 98 тысяч писем пришло в Московскую усадьбу Деда Мороза
Фото: Артур Новосильцев / АГН МоскваАртур Новосильцев / АГН Москва

— Цифра дня — 40 тысяч! Именно столько писем было отправлено в Московскую усадьбу Деда Мороза из столичных парков в рамках акции «Почта Деда Мороза». Всего в рамках акции в усадьбу пришло более 98 тысяч писем, в том числе более 20 тысяч электронных, — говорится в сообщении.

Участники акции, которые успели отправить письмо в срок и дать обратный адрес, получат ответное сообщение до конца зимы, отметили в Telegram-канале «Парковый».

Накануне сообщалось, что в филиале Музея Победы в Красногорске подвели итоги конкурса семейного творчества «Мастерская Деда Мороза». Среди победителей и призеров 15 москвичей, которые получили награды в категориях «Соответствие теме», «Победитель», «Четвероногий герой», «Символ Победы», «Ватная игрушка», а также «Оригинальная идея».

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