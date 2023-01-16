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1 час назад

На ВДНХ встретят китайский Новый год с 18-метровым драконом

ТАСС

Торжества по случаю празднования китайского Нового года пройдут у павильона №21 на ВДНХ, где 21 января ровно в 12:00 начнется театрализованное представление - артисты в национальных костюмах пронесут яркого 18-метрового дракона, рассказали в понедельник ТАСС организаторы мероприятия.

На ВДНХ встретят китайский Новый год с 18-метровым драконом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В соответствии с китайскими традициями, программа к наступлению Года Черного Кролика на ВДНХ будет идти две недели. 21 января ровно в 12:00 перед павильоном №21 начнется театрализованное представление - артисты пронесут яркого 18-метрового дракона. У входа в павильон выступят барабанщицы и любимец публики - китайский лев, зрителей ожидает фееричное выступление танцовщиц с веерами, фотосессии в ярких национальных костюмах", - отметили организаторы.

Знакомство с традициями празднования Китайского Нового года продолжится на выставке-реконструкции "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая". В течение двух недель, с 21 января по 5 февраля, пройдут мастер-классы по оригами, китайской живописи и каллиграфии, а также лекции по истории и философии Китая. Завершающим аккордом станет большой Праздник китайских фонарей.

В Китае наступление Нового года называют Чуньцзе или праздником Весны. Его всегда отмечают с большим размахом, надеясь на счастье и благополучие. Каждый год связан с одним из двенадцати зодиакальных животных: определенного цвета и соответствующего одной из пяти стихий - воде, земле, металлу, огню или дереву. В 2023 году символом Китайского Нового года станет водяной Заяц или Кролик, а его основными цветами станут черный и синий.

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