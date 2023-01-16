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26 минут назад

В Москве откроется выставка советского искусства к 100-летию СССР

Газета.Ruиещё 1

В Москве пройдет выставка «ДК СССР». Об этом сообщает ТАСС.

В Москве откроется выставка советского искусства к 100-летию СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мероприятие откроется 3 февраля в Центральном выставочном зале «Манеж». Там покажут более 700 предметов советского искусства и раскроют идею домов культуры, появившихся в СССР. Выставка приурочена к 100-летию с момента образования СССР.

На экспозиции представят часть мозаик художницы Надежды Ходасевич-Леже и оригинальные эскизы проектов Мавзолея В.И. Ленина из Российского государственного архива социально-политической истории.

«В основу выставки положены две основные концепции домов культуры. Это идея синтеза искусств, когда в одном пространстве объединяются выставочные залы, театр, кинотеатр, концертный зал, библиотека-читальня и художественные мастерские, а также идея активного участия каждого человека в культурной жизни страны», — сообщили в пресс-службе РОСИЗО.

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