В Москве откроется выставка советского искусства к 100-летию СССР

В Москве пройдет выставка «ДК СССР». Об этом сообщает ТАСС.
Мероприятие откроется 3 февраля в Центральном выставочном зале «Манеж». Там покажут более 700 предметов советского искусства и раскроют идею домов культуры, появившихся в СССР. Выставка приурочена к 100-летию с момента образования СССР.
На экспозиции представят часть мозаик художницы Надежды Ходасевич-Леже и оригинальные эскизы проектов Мавзолея В.И. Ленина из Российского государственного архива социально-политической истории.
«В основу выставки положены две основные концепции домов культуры. Это идея синтеза искусств, когда в одном пространстве объединяются выставочные залы, театр, кинотеатр, концертный зал, библиотека-читальня и художественные мастерские, а также идея активного участия каждого человека в культурной жизни страны», — сообщили в пресс-службе РОСИЗО.