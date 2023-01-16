В Москве откроется выставка советского искусства к 100-летию СССР

«В основу выставки положены две основные концепции домов культуры. Это идея синтеза искусств, когда в одном пространстве объединяются выставочные залы, театр, кинотеатр, концертный зал, библиотека-читальня и художественные мастерские, а также идея активного участия каждого человека в культурной жизни страны», — сообщили в пресс-службе РОСИЗО.