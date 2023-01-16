Собянин: 15 высокотехнологичных компаний получат гранты на развитие

Гранты на создание и расширение импортозамещающих производств в Москве получат 15 высокотехнологичных компаний. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

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Московский инновационный кластер подвел итоги программы предоставления грантов на создание или расширение импортозамещающих производств. Она открылась в апреле 2022 года, с того момента поступило 86 заявок.

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"Несмотря на санкции, мы не только сохранили экономический потенциал Москвы, но и серьезно продвигаемся вперед в реализации стратегических задач импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета России. Важной частью этой системной работы является программа предоставления грантов на создание или расширение импортозамещающих производств. Отбор прошли 15 высокотехнологичных компаний из таких сфер, как медицина, фармацевтика, IT-индустрия, электротехника, машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность и производство строительных материалов", - сказал Собянин.

Отмечается, что гранты помогут технологическим компаниям ускорить развитие и локализацию производства. Причем четверть суммы (или около 201,78 млн рублей) они получат авансом. Остальные средства будут выплачиваться ежегодно, исходя из фактических расходов и сроков реализации проекта.

Грант выплачивают компаниям в течение трех лет - с 2022 по 2024 год. За счет этих средств они могут компенсировать половину своих затрат на покупку объектов недвижимости или на подключение к инженерным сетям - электроснабжению, газоснабжению, водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению. Также среди статей расходов, на компенсацию которых можно направить грант, - покупка прав на результаты интеллектуальной деятельности, приобретение оборудования или программного обеспечения. Кроме того, можно компенсировать четверть суммы, направленной на зарплаты сотрудникам, уточняется в материале.