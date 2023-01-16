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29 минут назад

Москвичи отвернулись от ипотеки

Lenta.ru

По итогам 2022 года спрос на покупку московской недвижимости с помощью ипотеки снизился на 7,2 процента относительно 2021 года. О том, что жители столицы отвернулись от кредитов на жилье, говорится в исследовании инвестиционной компании Garnet, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Москвичи отвернулись от ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пик ипотечного спроса в Москве в 2022-м пришелся на август, когда количество соответствующих запросов было на 30,8 процента выше среднемесячного результата за этот год. В декабре показатель снизился на 8 процентов по сравнению с ноябрем и на 24,6 процента по сравнению с последним месяцем 2021 года. Спрос за четвертый квартал 2022-го оказался на 30,8 процента слабее спроса за третий квартал и на 29,5 процента ниже показателя последнего квартала 2021 года.

«Сегодня ипотека выдается, и шока, аналогичного тому, который был в мае 2022 года, сейчас нет», — отметила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова.

Она добавила, что подобрать самый выгодный вариант ипотеки можно с помощью классифайдов, которые отправляют заявку сразу в несколько банков.

Ранее в январе сообщалось, что в 2022 году в России значительно выросла доля отказов по ипотечным заявкам. Показатель за четвертый квартал оказался рекордным за всю историю наблюдений, достигнув 46,2 процента.

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