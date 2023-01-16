В Москве создадут ведомственную охрану для защиты метро

В Росгвардии предложили утвердить положение о создании ведомственной охраны для защиты Московского метрополитена. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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В ноябре прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому прaвительство Москвы получило полномочия создaвать ведомственную охрaну для защиты метрополитена. Во исполнение этого закона и был подготовлен проект постановления Правительства.

В документе указывается, что ведомственная охрана для охраны объектов Московского метрополитена должна быть создана столичным правительством. Согласно проекту документа, к ее основным задачам будут относиться: охрана объектов для предотвращения посягательств, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, а также предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений.

Охрана может осуществляться физическим способом, то есть нарядами и караулами, при помощи техническим средств, комбинированным способом, также подразумевается охрана имущества метрополитена при транспортировке, следует из документа. Список охраняемых объектов должно будет утвердить правительство Москвы по согласованию с Росгвардией.

Помимо этого, предлагается наделить правительство Москвы правом устанавливать в отношении работников ведомственной охраны дополнительные меры социального обеспечения. Ведомственную охрану также смогут привлекать к территориальной и гражданской обороне, к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, говорится в проекте документа.